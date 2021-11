La Sicile “Arabo-Normande” (XIe – XIIe siècle) par Jean-François BRADU Maison des associations, 23 novembre 2021, Orléans.

L’expression « arabo-normande » est utilisée pour désigner l’architecture développée sous la domination normande en Sicile, aux XI° et XII° s. Il s’agit d’une architecture originale qui mêle influences normandes, arabes et byzantines, une sorte de syncrétisme. Cette architecture témoigne de la coexistence fructueuse de religions et de peuples d’origines diverses (musulmanes, byzantines, latines, juives, lombardes…) Pour bien comprendre cette architecture, il faut avant tout connaître l’histoire des hommes qui l’ont forgée. Ainsi, dans un premier temps, la conférence retracera brièvement l’histoire des trois périodes de domination : byzantine, arabe et normande, tout en insistant sur la notion de tolérance aux diverses époques. Puis, nous aborderons les édifices religieux classés « arabo-normands » par l’UNESCO en 2015, sous la dénomination « Palerme arabo-normande et les cathédrales de Cefalú et Monreale ». Il s’agira de préparer ceux qui feront le voyage de l’ACORFI à reconnaître, par eux-mêmes, dans chaque monument, les éléments qui peuvent être qualifiés « d’arabo-normand ». On insistera aussi sur la lecture iconographique des mosaïques, en priorité, sur les éléments qui sont récurrents dans cet art composite.

