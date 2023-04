C.A.S. de St-Pol-de -Léon La Sica Saint-Pol-de-Léon Catégories d’Évènement: Finistère

C.A.S. de St-Pol-de -Léon La Sica, 1 juin 2023, Saint-Pol-de-Léon. C.A.S. de St-Pol-de -Léon Jeudi 1 juin, 10h00 La Sica Entrée libre Le Village by CA Finistère, en partenariat avec la SICA St Pol de Léon, organise le jeudi 1er juin prochain, le Customer Agricultural Show (C.A.S.) de St-Pol-de-Léon. Ce salon de l’innovation a pour objectif de proposer un panel de solutions innovantes dans le domaine de l’amont agricole avec des zones de démonstration directement au champ ! Grandes cultures , fourrage ‍ , maraichage , horticulture , mais aussi élevage laitier , bovin , porcin , avicole , c’est l’agriculture avec un grand A qui sera le thème du C.A.S. de St-Pol-de-Léon. Exploitants agricoles, techniciens agricoles, salariés de coopératives agricoles, venez à la rencontre des start-up qui portent une solution en faveur des transitions agricoles et d’une agriculture durable. Jeudi 1er juin 2023

