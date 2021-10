Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris La Shoah en héritage. Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

La Shoah en héritage. Mémorial de la Shoah, 7 octobre 2021, Paris.

La Shoah en héritage. Regards et pratiques de la « troisième génération »,, rencontre autour de l’exposition “La voix des témoins” . Petits-enfants ou arrière- petits-enfants de victimes de la Shoah, ils sont héritiers d’une histoire familiale, parfois dite ou parfois tue. Aujourd’hui cet héritage traverse leur travail artistique. Nous partagerons la manière dont ces résurgences mémorielles les nourrissent ou les bousculent. En présence de Boris Charmatz, danseur et chorégraphe, Zazie Tavitian, journaliste, auteure du podcast “À la recherche de Jeanne (soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah)”, et Rudy Waks, photographe. Animée par Léa Veinstein, philosophe et écrivaine. Animations -> Conférence / Débat Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

