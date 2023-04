Course pédestre : 5 et 10 km de Tamaris Départ Les Sablettes, 1 octobre 2023, La Seyne-sur-Mer.

Une nouveauté, un 5km. Une distante beaucoup plus abordable, une distance plus courte pour se challenger, et pour permettre à un maximum de personnes de participer à cet événement. Et toujours sur cette magnifique corniche de Tamaris !.

2023-10-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-01 . .

Départ Les Sablettes

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



A new event, a 5km. A much more affordable distance, a shorter distance to challenge yourself, and to allow a maximum of people to participate in this event. And always on this magnificent cornice of Tamaris!

Una novedad, un 5 km. Una distancia mucho más asequible, una distancia más corta para desafiarse a sí mismo, y para permitir que un máximo de personas participen en este evento. ¡Y siempre en esta magnífica cornisa de Tamaris!

Neu ist ein 5km-Lauf. Eine viel erschwinglichere Distanz, eine kürzere Strecke, um sich herauszufordern, und um möglichst vielen Menschen die Teilnahme an diesem Ereignis zu ermöglichen. Und immer auf dieser wunderschönen Corniche von Tamaris!

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée