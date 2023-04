Étape du Pro Sailing Tour Esplanade Marine, 10 mai 2023, La Seyne-sur-Mer.

Course de trimarans de la classe Ocean Fifty.

La Seyne ville départ !

Accueil des partenaires et découverte des trimarans de course amarrés quai de la grande forme..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-12 . .

Esplanade Marine cours Toussaint Merle

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ocean Fifty class trimaran race.

La Seyne, the starting town!

Reception of the partners and discovery of the racing trimarans moored on the quai de la grande forme.

Regata de trimaranes de la clase Ocean Fifty.

La Seyne, ¡la ciudad de salida!

Recepción de los socios y descubrimiento de los trimaranes de regata amarrados en el quai de la grande forme.

Rennen der Trimarane der Ocean-Fifty-Klasse.

La Seyne ist die Startstadt!

Empfang der Partner und Entdeckung der Renn-Trimarane, die am Quai de la grande forme festgemacht haben.

