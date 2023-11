De la comédie musicale à l’opérette Salle BAUDOIN La Seyne-sur-Mer, 2 décembre 2023 17:00, La Seyne-sur-Mer.

Nous allons vous présenter une promenade musicale en compagnie des plus grands compositeurs de cet art

Samedi 2 décembre à 17 heures, Salle Louis Baudoin – Avenue Verlaque à la Seyne sur mer

(salle attenante au Collège L’Herminier)

De la Comédie musicale à l’opérette

Concert joyeux et lumineux

Venez au spectacle pour vous évader du quotidien et avoir du bonheur

Vous, qui aimez le pep’s et le swing de Broadway, réservez vos places sans tarder

Ce trio d’artistes va vous embarquer dans un voyage sans frontière, un véritable périple et une aventure musicale

Ce concert-spectacle va mêler qualité, exigence, émotion et humour.

Vous l’aurez compris, ce spectacle s’adresse à un public le plus diversifié et le plus large possible.

Entre 4 et 150 ans !!

‌http://www.facebook.com/groups/placeauxartistes‌

https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-place-aux-artistes/evenements/concert-du-2-decembre-2023

Salle BAUDOIN 83500 LA SEYNE SUR MER La Seyne-sur-Mer 83500 Var