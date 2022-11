En attendant Noël Paroisse NOTRE DAME DE LA MER La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Concert pour vivre en musique la magie de la préparation des fêtes de Noël A l’approche des fêtes de Noël, l’Association Culturelle PLACE AUX ARTISTES vous propose un concert pour vivre en musique la magie des fêtes de Noël, au rythme des chefs d’œuvre du répertoire lyriques et des plus beaux chants de Noël.

Rendez vous le dimanche 4 décembre à 16 heures à l’Eglise Notre Dame de la Mer, Avenue Fernand Léger, Mar Vivo 83500 LA SEYNE SUR MER.

Réservations au 06.28.22.04.86

Par mail : chantalmusique83@gmail.com

Sur HelloAssso https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-place-aux-artistes/evenements/concert-du-4-decembre

Billetterie sur place à partir de 15h. Ouverture des portes à 15h30 Paroisse NOTRE DAME DE LA MER Mar Vivo – 83500 LA SEYNE SUR MER 83500 La Seyne-sur-Mer Mar-Vivo Var dimanche 4 décembre – 16h00 à 18h00

