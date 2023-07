Récital piano du 11 août 2023 Paroisse NOTRE DAME DE LA MER La Seyne-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer

Récital piano du 11 août 2023 Paroisse NOTRE DAME DE LA MER La Seyne-sur-Mer Vendredi 11 août, 20h30 Un Récital piano qu'il ne faudra pas manquer Vendredi 11 août, 20h30

https://www.facebook.com/groups/placeauxartistes Au programme de ce concert : Schumann, Ravel, Liszt, Albéniz, Haydn.

Vous serez séduits par le jeu de la pianiste au parcours international Elsa CASSAC .

Son programme est bien conçu mettant en valeur sa musicalité et sa technique parfaite.

La pianiste possède un vrai sens du lyrisme

Dotée d’une personnalité singulière, elle irradiera, subjuguera et électrisera le public, par sa technique époustouflante, mais aussi par son énergie qui ne cessera de croître dès son entrée en scène

Un récital qu’il ne faudra pas manquer le vendredi 11 août à 20h30 à l’Eglise NOTRE DAME DE LA MER, Avenue Fernand Léger, Mar Vivo à la Seyne sur mer

Réservations au 0628220486,

par mail : chantalmusique83@gmail.com

Paroisse NOTRE DAME DE LA MER Mar Vivo – 83500 LA SEYNE SUR MER Mar-Vivo La Seyne-sur-Mer 83500 Var

