Var Hip-Hop Convict les 15 ans Ziak, Kerchak; Uzi, Shtar Ac CENTRE CULTUREL TISOT, 10 décembre 2023, LA SEYNE SUR MER. Hip-Hop Convict les 15 ans Ziak, Kerchak; Uzi, Shtar Ac CENTRE CULTUREL TISOT. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 20:00 (2023-12-10 au ). Tarif : 26.9 à 26.9 euros. Concert de 3:00h avec Ziak, Kerchack etc… Ouverture des portes à 19h Concert de soutien pour l’association Fu-Jo, près de 3:00 de show avec la nouvelle scène du rap Français avec des exclus de Ziak, Kerchak et Uzi qui se produisent pour la première sur l’air Toulonaise. Votre billet est ici CENTRE CULTUREL TISOT LA SEYNE SUR MER Avenue Bartolini Var 26.9

latitude longitude 43.114391599331455;5.862645807398273

