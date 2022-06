La sexualité et quelques mœurs d’insectes à l’heure de #metoo, 4 septembre 2022, .

La sexualité et quelques mœurs d’insectes à l’heure de #metoo

2022-09-04 – 2022-09-04

Conteur, acteur, écrivain et entre autres célèbre fondateur du Nombril du monde de Pougne-Hérisson dans les Deux-Sèvres, Yannick Jaulin s’intéresse à la sexualité et aux moeurs des insectes, un monde qui échappe à notre quotidien mais dont nous sommes lointainement les héritiers. En tant que complice du projet Anima (ex) Musica, il dit et commente les écrits de Jean-Henri Fabre et éclaire d’un autre regard le rapport que nous entretenons avec cet univers mystérieux et fascinant.

