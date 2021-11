La Sextape de Darwin Châtillon-sur-Seine, 2 décembre 2021, Châtillon-sur-Seine.

6 6 EUR Alors voyons de plus près ce que nous dit la nature à ce sujet.

En bonne compagnie : une chanteuse, une comédienne et deux danseurs nous convient à visiter joyeusement les postures amoureuses des espèces vivantes qui peuplent la Terre. Une heure et demie pour fêter ce qui est en train de disparaitre. « On se demande comment Noé s’est débrouillé en embarquant tout ce monde dans son bateau.»

Texte et mise en scène : Brigitte Mounier

Avec : Marie-Paule Bonnemason, Antonin Chediny, Brigitte Mounier, Sarah Nouveau

Chorégraphie : Philippe Lafeuille

Costumes : Emilie Cottam

Durée : 1h30

Tout public à partir de 12 ans

resa.tgb@wanadoo.fr +33 3 80 91 39 51

