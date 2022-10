LA SEXTAPE DE DARWIN AVEC LES ATP DE LUNEL Lunel, 15 novembre 2022, Lunel.

Avenue des Abrivados Lunel Hrault

2022-11-15 – 2022-11-15

Lunel

Hrault

EUR 5 15 Les ATP de Lunel poursuivent leur programmation théâtrale avec « La sextape de Darwin », une plongée hilarante et loufoque sur la fabuleuse diversité des comportements sexuels du monde animal le mardi 15 novembre 2022 à 20h à la salle Georges Brassens.

C’est à grand renfort de rires que les Amis du Théâtre Populaire ont envie d’ouvrir cette nouvelle saison de programmation théâtrale. Et pour se faire, ils ont convié la Compagnie des Mers du Nord. “Si notre culture nous enseigne que le sexe est une activité qui a pour fonction la perpétuation de l’espèce et que pour cela, le mâle et la femelle coopèrent gentiment, la nature, elle, nous montre l’étroitesse de notre imaginaire” explique Brigitte Moutier, auteure de cette sextape si particulière.

Pendant une heure et demie, cette comédie baroque démystifie, dans un émerveillement pédagogique hilarant aussi précis et sérieux qu’improbable, la vision canonique de la sexualité humaine, au travers de la fabuleuse et inouïe diversité des comportements sexuels et modes de reproduction du monde animal.

Le mardi 15 novembre 2022 à 20h à la salle Georges Brassens.

Tarifs de 5 à 15 euros.

+ d’infos :

atplunel34@orange.fr

