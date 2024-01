La Sève Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 21h00 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant Prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Une musique chaleureuse, épaisse comme une forêt primaire et largement Influencée par la musique africaine, spécialement le bikutsi camerounais et la rumba congolaise, et leur amour pour les guitaristes comme Jimi Hendrix, Théodore Epeme dit « Zanzibar », Flamme Kapaya, Célestine Ukwu ou Wes Montgomery.

A travers des compositions et arrangements originaux pour trois guitares et une batterie, La Sève explore les possibilités de faire taper des pieds, bouger les hanches en chaloupé et vibrer le corps à cordes perdue.

Guillaume Cornuel : Guitare

Grégory Brustier : Guitare

Samuel Paris : Guitare

Frédérique « fitou » Jébéjian : Batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/la-seve https://www.billetweb.fr/la-seve

