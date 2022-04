La sève et le vent, la marqueterie contemporaine de Jacques Moisan Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La sève et le vent, la marqueterie contemporaine de Jacques Moisan Tréguier, 14 mai 2022, Tréguier. La sève et le vent, la marqueterie contemporaine de Jacques Moisan L’OIseau Sablier 14 rue Saint-Yves Tréguier

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-22 19:30:00 L’OIseau Sablier 14 rue Saint-Yves

Tréguier Côtes d’Armor L’Oiseau Sablier accueille Jacques Moisan. Cet artiste, ébéniste de formation, renouvelle les techniques de marqueterie et ses modalités d’expression. Des œuvres abstraites, dynamiques, très contemporaines loiseausablier@gmail.com +33 2 96 92 41 90 http://www.loiseausablier.com/ L’Oiseau Sablier accueille Jacques Moisan. Cet artiste, ébéniste de formation, renouvelle les techniques de marqueterie et ses modalités d’expression. Des œuvres abstraites, dynamiques, très contemporaines L’OIseau Sablier 14 rue Saint-Yves Tréguier

