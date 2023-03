Découverte des outils traditionnels de la typographie La Sestérée, 27 mars 2023, Lacelle.

Les ateliers d’impression de typographie en plomb exécutent des petits travaux de ville, c’est-à-dire des faire-part, des cartes de visite, des entêtes et papiers à lettres mais aussi des impressions de livres.

C’est ainsi que Nicolas Lucien Pecqueux vous propose de découvrir l’impression typographique ainsi que le processus de frabrication d’un livre.

Nicolas lucien vit sur le plateau de millevaches et se consacre entierement a la litterature et a son espacement dans le livre. Il fabrique des livres (vingt-cinq titres parus) entierement a la main a l’aide d’outils manuels et rudimentaires (caracteres en plomb, presse a pedale).

A l’air du numérique, la typographie est aujourd’hui plus généralement au service du design graphique. Si la création typographique est dynamique, l’impression typographique a pratiquement disparu (Extrait INMA).

Aussi, c’est une occasion unique de venir découvrir ou redécouvrir un savoir faire traditionnel qui tend à disparaitre.

Vous aurez l’occasion d’échanger, de vous entretenir avec cet artisan typographe.

La Sestérée 19170 Lacelle Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Outils traditionnels de Typographie