La Session Vintage – Braderie Vintage/Upcycling Soorts-Hossegor, 18 février 2022

La Session Vintage – Braderie Vintage/Upcycling Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor

2022-02-18 – 2022-02-20 Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor

Un rassemblement de passionné.e.s de Vintage & de seconde-main, mais aussi des créateurs qui ont une démarche de récupération, des « upcyclers » et toute personne motivée par l’envie de faire vivre nos objets le plus longtemps possible!

Les dates :

Vendredi 18 février 2022 : 10h – 20h

Samedi 19 Février 2022 : 10 – 23h (Nocturne)

Dimanche : 9h – 19h

Sera prévu sur place un espace restauration ainsi qu’un bar pour profiter ensemble de la nocturne autour d’un verre dans le cadre magnifique du Casino d’Hossegor.

Lieu : Casino Sporting d’Hossegor

Prix d’entrée : 2€

Nous sommes évidement soumis aux mesures sanitaires en vigueur soit pass sanitaire + masque.

Vintage & seconde-main avec la Session Vintage

La Session Vintage

Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor

