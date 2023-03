La Servante de Proust (Paris) POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE, 18 mars 2023, PARIS.

THEATRE DE POCHE-MONTPARNASSE (2 – 1087216) PRESENTE : ce spectacle. D’après Monsieur Proust de Céleste ALBARET, souvenirs recueillis par Georges BELMONT Mise en scène d’Arnaud Bertrand Avec : Annick Le Goff et Clémence Boisnard Assistante à la mise en scène : Céline Gaudier Costume : Noémie Reymond Scénographie : Natacha Markoff Céleste Albaret fut la gouvernante et la confidente de Marcel Proust pendant les dernières années de sa vie, durant lesquelles il acheva son chef-d’œuvre. À quatre-vingt-deux ans, elle se décide à prendre la parole et se livre sur le lien indéfectible que les années ont tissé entre elle et l’écrivain. Nous l’accompagnons sur le chemin intime de sa mémoire. La Servante de Proust

POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE PARIS 75, bd du Montparnasse Paris

