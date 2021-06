La Serva Padrona / Spectacle Devant le Musée des Beaux-Arts, 6 juin 2021-6 juin 2021, Orléans.

La Serva Padrona / Spectacle

Devant le Musée des Beaux-Arts, le dimanche 6 juin à 15:00

La Serva Padrona est un opéra de poche coloré, accessible à tous, sur une trame de farce enlevée, joyeuse et drôle ! Uberto, un vieux garçon, n’en peut plus des bravades de sa domestique, Serpina. Celle-ci rechigne à travailler, le fatigue d’exigences extravagantes, et entend organiser sa vie comme si elle était maîtresse de la maison. Leurs disputes incessantes rythment leur vie. Mais lorsqu’uberto annonce qu’il va chercher à se marier, Serpina se propose comme épouse. D’abord rérticent, Uberto va finir par se laisser convaincre par un stratégème de Serpina, dans la plus pure tradition des farces de la comedia dell’arte. **Spectacle accessible uniquement avec le billet d’entrée des musées d’Orléans.** **> Réservation obligatoire d’un créneau horaire de visite libre du musée des Beaux-Arts entre 14h et 15h sur la billetterie en ligne des musées :** **> [https://billetterie.orleans-metropole.fr](https://billetterie.orleans-metropole.fr)** Jauge limitée dans l’auditorium suivant les arrivées devant l’auditorium et le respect des distanciations entre les spectateurs. Gratuit

Gratuit / Jauge limitée / Accessible sur réservationd ‘un créneau de visite libre du musée des Beaux-Arts via la billetterie en ligne des musées d’Orléans

Un opéra comique mis en scène par la Cie Les Pêchus en lien avec le Conservatoire

Devant le Musée des Beaux-Arts Rue Paul Belmondo, Orléans Orléans Loiret



2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T16:00:00