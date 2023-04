Café linguistique La « Serre » Piscine Pablo Neruda Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Café linguistique La « Serre » Piscine Pablo Neruda, 12 mai 2023, Nîmes. Café linguistique Vendredi 12 mai, 18h00 La « Serre » Piscine Pablo Neruda La « Serre » Piscine Pablo Neruda 30000 Nîmes Nîmes Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu La "Serre" Piscine Pablo Neruda Adresse 30000 Nîmes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville La "Serre" Piscine Pablo Neruda Nîmes

La "Serre" Piscine Pablo Neruda Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Café linguistique La « Serre » Piscine Pablo Neruda 2023-05-12 was last modified: by Café linguistique La « Serre » Piscine Pablo Neruda La "Serre" Piscine Pablo Neruda 12 mai 2023 La "Serre" Piscine Pablo Neruda Nîmes Nîmes

Nîmes Gard