Journées nationales de l’architecture La Serre habitée 57-59 rue Piat 75020 Paris Quartier de Belleville Paris 75020 Île-de-France Visite de la Serre habitée, résidence étudiante collaborative, responsable et solidaire Située sur les hauteurs du quartier de Belleville dans le 20e arrondissement de Paris, le bâtiment comporte 2 colocations de 10 chambres, 1 colocation de 2 chambres et 1 logement individuel. Sur le toit, une serre accueille un espace d’agriculture urbaine, ouvert aux résidents et à l’extérieur. Au rez-de-chaussée, un espace d’animation permettra d’accueillir des manifestations ouvertes sur le quartier. Cette résidence étudiante propose une manière de vivre la colocation en plaçant, le respect, l’écologie et la citoyenneté au cœur de son fonctionnement. Ce projet questionne la place de l’agriculture, du partage, de la citoyenneté et de la solidarité dans le fonctionnement d’un habitat collectif : découvrir qu’il est possible de produire de la nourriture dans des espaces restreints au cœur de la ville, au cœur de la résidence, au cœur des logements. Les étudiants de l’Ensa Paris-Belleville ont participé à ce projet pilote avec pour objectif d’être sensibilisés aux enjeux environnementaux en lien avec les ambitions du projet, à toutes les étapes : conception – chantier – bilan. Ce projet permet de loger les jeunes étudiants en architecture de cette école ainsi que des Compagnons du devoir.

