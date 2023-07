Serre municipale, Parc du Prieuré La serre du parc du Prieuré Conflans-Sainte-Honorine, 16 septembre 2023, Conflans-Sainte-Honorine.

Serre municipale, Parc du Prieuré Samedi 16 septembre, 10h00 La serre du parc du Prieuré Entrée libre

En sélectionnant la ville de Conflans l’association achéroise a travaillé sur le lien entre les habitants et leur patrimoine local. Ce projet pluridisciplinaire mêle création vidéo, dessin, chant, musique dans lesquels les participants (seniors du Clos de Rome, familles inscrites dans le dispositif d’aide sociale à l’enfance du secteur de Conflans-Achères-Poissy-Chanteloup) évoquent des souvenirs en rapport avec le patrimoine Conflanais et plus particulièrement celui du château et du parc du prieuré.

Restitution sous la forme de mapping vidéo.

Projet construit par l’association Ecstatic Playground et soutenu par le Département des Yvelines.

La serre du parc du Prieuré 1 place Jules Gevelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Ville de Conflans-Sainte-Honorine