Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault Saint-Étienne-de-Gourgas La serpillière de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de l'histoire de l'art, la délicatesse du geste, le plaisir d'une danse avec la complicité des enfants.

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, d’un placard ou d’une boîte et montrent leurs contours. Certains font un pas de côté, esquissent une danse et sous le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste. La serpillière de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une danse avec la complicité des enfants . La serpillière de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.

