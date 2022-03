LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

Hérault

LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT Canet, 13 avril 2022, Canet. LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT Canet

2022-04-13 16:30:00 – 2022-04-13 17:30:00

Frotter, nettoyer, attendre dans un coin… c'est la vie de la serpillère Mutt. Pourtant, il suffirait d'un pas de côté, d'une danse, pour qu'elle glisse, saute, joue, tournoie dans les airs toute seule comme par magie… Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur boîte, et sous le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste.

