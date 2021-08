Villenave-d'Ornon Le Cube Gironde, Villenave d'Ornon La serpillère de M. Mutt • Marc Lacourt – Ma Compagnie Le Cube Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

La serpillère de M. Mutt • Marc Lacourt – Ma Compagnie

le mardi 8 février 2022 à Le Cube

le mardi 8 février 2022 à Le Cube

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du balai… ———————————————————————————— ### C’est la vie de la serpillère Mutt. Il suffirait d’un pas de côté, d’un regard un peu différent pour que les choses ne restent pas à leur place. L’art peut être partout. Une danse avec elle et la voilà l’égale de la Joconde ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec nous, tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête, attend… nous attend dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses. La serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une danse avec la complicité des enfants. + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Jeune public • Durée : 35 min • Tarifs : 6 € et 3 €

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d'Ornon

