**La sérigraphie s’explose à Lasécu du 5 au 26 février 2022** Un rendez-vous à ne pas manquer en ce début d’année 2022 ! Cette exposition d’éditions limitées en sérigraphie illustre la richesse de la création dans la métropole lilloise et au-delà. La sérigraphie est une des techniques les plus appréciées des artistes pour la création d’œuvres originales numérotées et signées. Lasécu, aidée par David Ritzinger, vous présente une sélection d’artistes qui s’expriment exclusivement ou occasionnellement avec cette technique. Des “Raclettes party” seront organisées pendant l’exposition… à suivre ! Les invités : Atelier Kencre – Atelier Sabordage – Editions La Belle Epoque – Editions Lasécu – L’ardente éditions – Jean Claude Mattrat – Jeanne Smith – Lucas Angelin – Maxi Cat – Pierre Bolide – Zazou Sérigraphies… Événement gratuit. Toutes les précautions sont prises pour garantir les gestes protecteurs et la sécurité de tous. Merci de porter votre masque. Présentation du pass sanitaire à l’entrée. Lasécu 26 rue Bourjembois 59800 Lille T. 03 20 47 05 38 – [contact@lasecu.org](mailto:contact@lasecu.org) [www.lasecu.org](http://www.lasecu.org) – [www.artotheque-lasecu.org](http://www.artotheque-lasecu.org) exposition visible : Mercredi et jeudi de 14h à 18h Vendredi et samedi de 14h à 19h

