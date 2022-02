La Sérigoule en fête Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Sérigoule en fête Tence, 9 juillet 2022, Tence. La Sérigoule en fête Route du Fieu Maison de retraite E.H.P.A.D. Tence

2022-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-09 18:00:00 18:00:00 Route du Fieu Maison de retraite E.H.P.A.D.

Tence Haute-Loire Tence Vente de produits faits par les résidents et tombola. +33 4 71 59 81 85 Route du Fieu Maison de retraite E.H.P.A.D. Tence

