La Sérénade Royale 2023 (Versailles) GALERIE DES GLACES VERSAILLES Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

La Sérénade Royale 2023 (Versailles) GALERIE DES GLACES, 16 septembre 2023, VERSAILLES. La Sérénade Royale 2023 (Versailles) GALERIE DES GLACES. Un spectacle à la date du 2023-09-16 à 19:50 (2023-06-10 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros. La Sérénade Royale de la Galerie des GlacesLes samedis d’été, après les Grandes Eaux Musicales ou avant les Grandes Eaux Nocturnes, découvrez les Grands Appartements du Château de Versailles comme vous ne les avez jamais vus.A l’heure où le soleil se couche, la Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre quarante-cinq minutes de visite-spectacle, de la Chapelle Royale jusqu’à la Galerie des Glaces où les artistes, danseurs, musiciens, chanteurs, escrimeurs, vêtus de somptueux costumes baroques, vous feront revivre, à l’image de la cour au 17ème siècle, des scènes dont les ors de Versailles furent témoins. La Sérénade Royale, une immersion fantastique dans les plus belles salles du Château de Versailles ! A ne manquer sous aucun prétexte ! GRATUITÉ accordée pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus.TARIF GROUPE (26€) accordé à partir de 30 personnes, uniquement sur réservation par téléphone au 01 30 83 74 44. Informations pratiques Tous les samedis du 10 juin au 16 septembre 2023, le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août.Séances:- 18h30 – 18h50 – 19h10 – 19h30 – 19h50- Parcours: Chapelle Royale, Grands Appartements, Galerie des Glaces, Cour de Marbre- Accès à la Sérénade Royale de la Galerie des Glaces par la Cour d’Honneur, Porte B. La Sérénade Royale La Sérénade Royale Votre billet est ici GALERIE DES GLACES VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces Les samedis d’été, après les Grandes Eaux Musicales ou avant les Grandes Eaux Nocturnes, découvrez les Grands Appartements du Château de Versailles comme vous ne les avez jamais vus. A l’heure où le soleil se couche, la Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre quarante-cinq minutes de visite-spectacle, de la Chapelle Royale jusqu’à la Galerie des Glaces où les artistes, danseurs, musiciens, chanteurs, escrimeurs, vêtus de somptueux costumes baroques, vous feront revivre, à l’image de la cour au 17ème siècle, des scènes dont les ors de Versailles furent témoins. La Sérénade Royale, une immersion fantastique dans les plus belles salles du Château de Versailles ! A ne manquer sous aucun prétexte ! GRATUITÉ accordée pour les enfants jusqu’à 5 ans inclus.

TARIF GROUPE (26€) accordé à partir de 30 personnes, uniquement sur réservation par téléphone au 01 30 83 74 44. Informations pratiques



Tous les samedis du 10 juin au 16 septembre 2023, le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août.

Séances:

– 18h30 – 18h50 – 19h10 – 19h30 – 19h50

– Parcours: Chapelle Royale, Grands Appartements, Galerie des Glaces, Cour de Marbre

– Accès à la Sérénade Royale de la Galerie des Glaces par la Cour d’Honneur, Porte B. .31.9 EUR31.9. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu GALERIE DES GLACES Adresse PLACE D'ARMES Ville VERSAILLES Tarif 31.9-31.9 lieuville GALERIE DES GLACES VERSAILLES Departement Yvelines

GALERIE DES GLACES VERSAILLES Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

La Sérénade Royale 2023 (Versailles) GALERIE DES GLACES 2023-09-16 was last modified: by La Sérénade Royale 2023 (Versailles) GALERIE DES GLACES GALERIE DES GLACES 16 septembre 2023 GALERIE DES GLACES VERSAILLES

VERSAILLES Yvelines