Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Le Carré Bleu vous embarque entre rêve et réalité lors de son prochain spectacle « la Septième malle », le dimanche 19 décembre au Théâtre d’Hérouville !

Pour marquer ce 10e spectacle, cette troupe intergénérationnelle a décidé d’innover avec un spectacle composé de cinéma et de théâtre.

Lors d’une balade au bois de Lébisey, entrez dans l’univers de Maya. Au bout de son chemin, elle trouve une malle. Mais que découvrira Maya à l’intérieur de cette malle ? Rdv le 19 décembre pour le savoir…

