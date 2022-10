La septième fille – conte de Nubie Aix-en-Provence, 25 octobre 2022, Aix-en-Provence.

La septième fille – conte de Nubie

2022-10-25 15:00:00 – 2022-10-25 16:00:00

EUR 8 8 Backta, voyant son père vieillir et peiner à subvenir aux besoins de ses sept

filles, décide de faire comme ses sept cousins, elle s’habille en homme et part

faire du commerce. Que de surprises sur sa route ! Entre coups de théâtre,

stratagèmes, et rencontres imprévues, Backta va-t-elle réussir à mener à bien

sa mission et retourner auprès des siens ?



Les deux comédiennes passent de la narration à l’interprétation des divers personnages et à un moment du spectacle, elles demandent à des enfants de venir sur scène interpréter de nombreux personnages.



A la fin du spectacle, les comédiennes restent sur scène pour répondre aux questions des enfants sur comment elles ont adapté le conte, fabriqué les accessoires… Les enfants peuvent descendre sur le plateau pour les essayer, et partager un goûter.

Spectacle Lecture plus jeune public dans le cadre de Mômaix, sous la direction artistique d’Alain Simon, avec Bénédicte Menissier et Nina Sikora.

Théâtre des Ateliers 29 Place Miollis Aix-en-Provence

