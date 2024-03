La septième édition de la battle salsa hip-hop organisée par Rodrigue Lino Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 14h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Rencontre de deux puissantes cultures voisines, la Paris Salsa Hip-hop Battle 7 réunit danseurs et danseuses des quatre coins du monde autour d’un concept unique, transformant la traditionnelle danse de couple en un savant mélange hybride aux saveurs « latin hip-hop ». Le tout est animé par el maestro Rodrigue Lino.

Rodrigue LINO

Rodrigue LINO alias « Le dresseur d’ours » est l’une des figures les plus marquantes de la culture Hip Hop en France. Il fait ses premiers pas dans l’univers de la danse Hip Hop en 1995. Co-fondateur et ex-leader du mythique Crew de Breakdance Fantastik Armada de 1998 à 2005, il obtient un important palmarès de Battles et fut sacré champion de France et vice-Champion du Monde en break en 2004.

Sa forte expérience de la scène le conduit à danser pour de grands chorégraphes comme Franck II Louise et accompagner des sportifs, artistes ou start up, entres autres : Nike, Sephora, Tony Parker, Jamel Debouzze, Joey Starr, Redbull etc. Souvent remarqué pour ses aptitudes de Showman, il développe ses multiples talents artistiques et va s’atteler à la chorégraphie, la mise en scène, la comédie et la réalisation pour parfaire sa vision artistique.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/paris-salsa-hip-hop-battle-7.html +33153355000 billetterie@104.fr

Bmsk