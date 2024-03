La Senlis’Oise 2024 Complexe sportif Yves Carlier Senlis, samedi 6 avril 2024.

La Senlis’Oise 2024 Ateliers sportifs pour les enfants et course nature pour les plus grands 6 et 7 avril Complexe sportif Yves Carlier INscription sur le site ADEORUN

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T15:00:00+02:00

SAMEDI 06/04 2024:

les enfants de 7 à 14 ans vont se rencontrer à l’occasion des « Jeux de Senlis ». Le principe: un défilé des équipes, un mini-décathlon en une heure et des récompenses pour tous.

DIMANCHE 07/04/2024

Les plus grands se retrouveront sur les courses traditionnelles: 5 kms, 10 kms et semi-marathon

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France ca.senlisathle@gmail.com

5 kms 10 kms