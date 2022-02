La Senlis’Oise 2022 Senlis, 2 avril 2022, Senlis.

La Senlis’Oise 2022 Senlis

2022-04-02 – 2022-04-03

Senlis Oise Senlis

12 Au programme du week-end du 2&3 avril 2021 à Senlis :

La Senlis’Oise Kids (7-14 ans) le samedi 2 avril

– Course encadrée sans classement, ateliers (tir à l’arc, basket, hand, athlé), goûters et remise de récompenses. Réservée au enfants nés en 2013 et 2014.

– COURSE de 1000 m : course encadrée sans classement, ateliers (tir à l’arc, basket, hand, athlé), goûters et remise de récompenses. Réservée aux enfants nés en 2011 et 2012.

– COURSES DE 2024 m : podiums filles et garçons dans les catégories benjamins et minimes. Réservées aux enfants nés en 2007 / 2008 / 2009 /2010.

-La Senlis’Oise le dimanche 3 avril

– Parcours de 5 km

-Parcours de 10km

– Semi-marathon

Pré-inscriptions à partir de février 2022

Au programme du week-end du 2&3 avril 2021 à Senlis :

La Senlis’Oise Kids (7-14 ans) le samedi 2 avril

– Course encadrée sans classement, ateliers (tir à l’arc, basket, hand, athlé), goûters et remise de récompenses. Réservée au enfants nés en 2013 et 2014.

– COURSE de 1000 m : course encadrée sans classement, ateliers (tir à l’arc, basket, hand, athlé), goûters et remise de récompenses. Réservée aux enfants nés en 2011 et 2012.

– COURSES DE 2024 m : podiums filles et garçons dans les catégories benjamins et minimes. Réservées aux enfants nés en 2007 / 2008 / 2009 /2010.

-La Senlis’Oise le dimanche 3 avril

– Parcours de 5 km

-Parcours de 10km

– Semi-marathon

Pré-inscriptions à partir de février 2022

https://www.lasenlisoise.com/

Au programme du week-end du 2&3 avril 2021 à Senlis :

La Senlis’Oise Kids (7-14 ans) le samedi 2 avril

– Course encadrée sans classement, ateliers (tir à l’arc, basket, hand, athlé), goûters et remise de récompenses. Réservée au enfants nés en 2013 et 2014.

– COURSE de 1000 m : course encadrée sans classement, ateliers (tir à l’arc, basket, hand, athlé), goûters et remise de récompenses. Réservée aux enfants nés en 2011 et 2012.

– COURSES DE 2024 m : podiums filles et garçons dans les catégories benjamins et minimes. Réservées aux enfants nés en 2007 / 2008 / 2009 /2010.

-La Senlis’Oise le dimanche 3 avril

– Parcours de 5 km

-Parcours de 10km

– Semi-marathon

Pré-inscriptions à partir de février 2022

Senlis Athlé

Senlis

dernière mise à jour : 2022-02-05 par