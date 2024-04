La Senane Audierne, samedi 29 juin 2024.

La Senane Audierne Finistère

La Senane est une course à la voile homologuée par la FFV, classée en 5A. Elle démarre à Audierne et fait le tour de l’ile de Sein.

Les multicoques contournent Tevennec sur leur parcours. Monocoques et multicoques effectuent 52 milles.

Départ à partir de 8h30. Les bateaux seront visibles dans le port puis le long de la côte (île aux vaches, Esquibien) à la Pointe du Raz et baie des Trépasses à partir de 12h.

A 11h démarre un parcours plus simple ouvert à tous les voiliers qui souhaitent participer à ce rallye amical, inscription gratuite. Ils longeront la côte vers Plozévet en contournant la Gamelle.

Soirée de remise des prix à la Renverse pour tous les participants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 08:30:00

fin : 2024-06-29

13 rue L. Delibes

Audierne 29770 Finistère Bretagne lasenane4@gmail.com

L’événement La Senane Audierne a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz