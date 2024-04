La Semoy à vélo Tournavaux, mercredi 3 juillet 2024.

Partez à la découverte des méandres de la Semoy entre Thilay et Tournavaux. Cette balade à vélo sera l’occasion d’en apprendre plus sur la Semoy et ses habitants notamment le Castor d’Europe. Prévoir votre équipement (vélo, casque). De 14h00 à 16h00 Distance 10km aller/retour Réservation obligatoire au 03.24.42.90.57 ou charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03

fin : 2024-07-03

Tournavaux 08800 Ardennes Grand Est charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

