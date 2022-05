La semaine pharaonique, 27 juillet 2022, .

La semaine pharaonique

2022-07-27 – 2022-07-31

Du mercredi 27 au dimanche 31 juillet, on se retrouve en famille ou entre amis au fort Saint-Jean pour un programme d’ateliers plein air et d’activités ludiques, en écho à l’exposition Pharaons Superstars »… Il y aura même une conférence de l’inénarrable Raoul Lala, et des séances de cinéma à la belle étoile avec Écrans du Sud ! r r nCette Semaine pharaonique se conclut dimanche avec un grand bal karaoké et un défilé déguisé pour tous les Ramsès et Cléopâtre de la night. r r nProgramme : r r nDu mercredi 27 au dimanche 31 juillet de 14h à 18h en continu (durée : 30 minutes), Mucem fort Saint-Jean (cour de la Commande), entrée libre r nAtelier tatouage et maquillage r r nTatooglyphe r nUn atelier conçu par Marie Gintz r r nIncarnez votre personnage de l’Antiquité égyptienne en puisant dans les motifs les plus illustres de l’art de l’ornement pour créer votre propre tatouage éphémère. Complétez votre look avec un maquillage rappelant les reines et les rois de l’Égypte ancienne, et marquez les esprits en parcourant l’exposition Pharaons Superstars ! r r nDu mercredi 27 au dimanche 31 juillet de 14h à 18h en continu (durée : 30 minutes), Mucem fort Saint-Jean (cour de la Commande), entrée libre r nAtelier enfant en lien avec l’exposition Pharaons Superstars » r r nPharaon super-héros ! r nUn atelier conçu par Studioburo, David Vanadia et Jérôme Sachs r r nDans cet atelier, les enfants s’inspirent des codes de l’art égyptien (profil, formes, couleurs), des pouvoirs et attributs des pharaons, et de références graphiques contemporaines, pour créer leur propre masque de super-héros pharaonique r r nDu mercredi 27 au dimanche 31 juillet de 14h à 18h en continu (durée : 30 minutes), Mucem fort Saint-Jean (cour de la Commande), entrée libre r r nLa minute fabrique r nAutour de l’exposition Pharaons Superstars ». r r nCet atelier en libre accès vous invite à réaliser une création souvenir de votre visite de l’exposition Pharaons Superstars ». En vous inspirant des hiéroglyphes égyptiens et en les mêlant aux émojis de notre époque, composez un accessoire personnel de Superstar ! r r r nDu mercredi 27 au dimanche 31 juillet de 14h à 18h en continu (durée : 30 minutes), Mucem fort Saint-Jean (cour de la Commande), entrée libre r r nLa minute jeu r nAutour de l’exposition Pharaons Superstars ». r r nEn s’inspirant des jeux de l’Égypte antique, les médiateurs du musée vous proposent d’appréhender l’exposition en jouant ! Quelques minutes pour s’amuser tout en découvrant les mystères de l’exposition Pharaons Superstars ! r r r nDu mercredi 27 au dimanche 31 juillet de 14h à 18h en continu (durée : 15 minutes), Mucem J4 (rendez-vous avec les guides dans la salle de l’exposition Pharaons Superstars »), entrée libre r nVisites flash r r nUn pharaon, un mythe r nNous avons tous entendu parler des mythes et légendes qui planent autour des pharaons… À partir des œuvres de l’exposition, les guides du musée vous proposent de plonger dans le mystère, à travers quelques histoires qui passionneront toujours les petits et les grands ! r r nJeudi 28 et vendredi 29 juillet à 16h (durée : 45 minutes), Mucem fort Saint-Jean (cour de la Commande), entrée libre r nConférence ludique pour enfants savants et parents pas sages r r nLa Conférence pharaonique r nAvec Raoul Lala et Frédéric Mougenot, commissaire de l’exposition Pharaons Superstars » r nConception : Cyril Bourgois, M@riolab r r nConnaissez-vous les pharaons ? Pourquoi, parmi eux, certains sont plus célèbres que d’autres ? Dans cette conférence ludique, le grand Raoul Lala vous aide à réviser vos connaissances en égyptologie et vous fait découvrir l’exposition Pharaons Superstars autrement… Une rencontre très attendue entre reines, rois et Ra(t)-oul ! Un moment historique à ne pas rater ! r n r nEn soirée r r nMercredi 27 juillet (première partie) et jeudi 28 juillet (deuxième partie) à 21h30, place d’Armes du fort Saint-Jean, entrée libre r nCinéma plein air r r nCléopâtre r nDe Joseph L. Mankiewicz (Etats-Unis, 1963, 4h), VOSTFR r nAvec Elizabeth Taylor, Rex Harrison, Richard Burto r r nCléopâtre. Un nom mythique pour une souveraine légendaire. Voici le fabuleux portrait de la Reine du Nil, dont la beauté dévastatrice a fait trembler deux des plus grands seigneurs de l’Empire romain : Jules César et Marc-Antoine. r nDans le cadre du Ciné Plein-Air Marseille un évènement proposé par Les Écrans du Sud. r r nVendredi 29 juillet à 21h30, place d’Armes du fort Saint-Jean, entrée libre r nCinéma plein air r r nLe secret de la Pyramide r nDe Barry Levinson (États Unis, 1985, 1h49, VOST), VOSTFR r r nÀ Londres, en 1870, le jeune John Watson fait son entrée dans sa nouvelle école. Il y rencontre un adolescent à l’esprit de déduction très développé : un certain Sherlock Holmes… r nDans le cadre du Ciné Plein-Air Marseille un évènement proposé par Les Écrans du Sud. r r nSamedi 30 juillet à 21h30, place d’Armes du fort Saint-Jean, entrée libre r nCinéma plein air r r nLes aventuriers de l’arche perdue r nDe Steven Spielberg (États Unis, 1985, 1h49), VOSTFR r nAvec Harrisson Ford, Karen Allen, Paul Freema r n r n1936. Professeur d’archéologie, Indiana Jones parcourt le monde à la recherche de trésors. Son rival, le Français René Belloq, travaille pour les nazis qui rêvent de retrouver l’Arche d’alliance contenant les Tables de la Loi. Or, feu le professeur Ravenwood, père de Marion, l’ex-petite amie d’Indiana Jones, détenait le Médaillon de Râ permettant de localiser l’arche. Jones part sur les traces de Marion au Népal. r nDans le cadre du Ciné Plein-Air Marseille un évènement proposé par Les Écrans du Sud. r r r nDimanche 31 juillet de 18h à 2h, place d’Armes du fort Saint-Jean, entrée libre r nSoirée or et paillettes r r nLe grand bal r nAvec Sing or die, Vinii Revlon et la Gaîté lyrique, Pola Facettes r r nPour faire la fête au mitan de l’été tout en honorant l’héritage des pharaons, le Mucem voit les choses en grand avec cette soirée haute en couleurs qui se décline en trois parties : karaoké avec Sing or die, ball de voguing Touch of gold avec Vinii Revlon (en coproduction avec la Gaîté lyrique) et Dj set avec Pola Facettes.

Au Mucem, la dernière semaine de juillet s’annonce pharaonique !

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/la-semaine-pharaonique

dernière mise à jour : 2022-05-13 par