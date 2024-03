La semaine petite enfance c’est tous les jours du 16 au 23 mars à BOURGES hôtel de ville Bourges Bourges, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T08:30:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T08:30:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Le programme complet :

https://www.ville-bourges.fr/__medias__/files/pdfs/semaine-petite-enfance.pdf

Retrouvez l’ensemble des acteurs qui se mobilise pour cette semaine :

-Le CCAS (avec : les EAJE, les LAEP, le RPE et 1 groupe d’Assistantes Maternelles, et les centres sociaux Ghada Hatem-Gantzer et du Val d’Auron)

-Le Muséum d’Histoire Naturelle

-La maison des musées

-Le service ville d’Art et d’histoire

-La maison de la culture

-Les ludothèques

-L’accueil collectif de mineurs des Bouloises

-Les accueils périscolaires (sur les écoles suivantes : le Bouillet, Cour Chertier, Herbinière Lebert, Jean Baffier, Marcel Sembat, Maryse Bastié et Nicolas Leblanc)

-La médiathèque et la bibliothèque du Val d’Auron

-La PMI

-La CAF

-Le REAAP

