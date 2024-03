La Semaine Nationale de la Petite Enfance Guingamp, mardi 12 mars 2024.

La Semaine Nationale de la Petite Enfance est un événement hautement populaire, qui relie les petits, les grands, les femmes et les hommes, les enfants, les familles, les professionnels de la petite enfance et les artistes. Une semaine qui ouvre les portes et les cœurs, tend la main, prend dans les bras, un événement à vivre près de chez vous. Destinée aux enfants de 0 à 3 ans, aux parents et futurs parents, grands-parents, professionnels de l’enfance… Un large choix d’animations et ateliers à Guingamp, Callac, Bourbriac, Pontrieux, Paimpol, Bégard, Louargat , Lanleff, Laloup, Pédernec, Belle-Isle-En-Terre, Plourivo, Squiffiec, Kermoroc’h, Ploumagoar, Saint-Agathon, Plouisy. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-29

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

