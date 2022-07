La semaine médiévale au Château de Falaise Falaise, 10 juillet 2022, Falaise.

Château de Falaise Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados Place Guillaume le Conquérant Château de Falaise

2022-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-18 19:00:00 19:00:00

Ils sont de retour ! Les membres de Aisling 1198 reviennent au château Guillaume-le-Conquérant pour vous présenter la vie quotidienne civile et militaire. Suivez la Mesnie Rougemare et découvrez l’art de l’écriture et de la mise en lumière des documents, l’armement, le tissage ainsi que les jeux du moyen âge.

Animation en continu toute la journée pendant votre visite.

+33 2 31 41 61 44

