Toulouse Haute-Garonne LE 30/03 : CARTE BLANCHE

À chaque Carte Blanche, un spectacle rendu public pour la toute première fois suivant les envies des comédien.ne.s en jeu ! Carte blanche est le spectacle de tous les possibles…

31/03 AU 2/04 : PAS UN MOT

En hommage au cinéma muet, au jeu corporel et clownesque, Pas un Mot est un spectacle d’improvisation sans paroles. Les seuls sons proposés viennent de la musique du pianiste Antoine Rup qui orchestre les scènes et sublime l’interprétation des comédiens. Une semaine par mois, Le Grand i réunit ses troupes au Fil à Plomb pour le meilleur et l’inattendu de l’improvisation !

Les improvisateurices du Grand i Théâtre ont des choses à dire, à montrer, à expérimenter, à expulser, à tenter.

