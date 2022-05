LA SEMAINE IMPRO DU GRAND I Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA SEMAINE IMPRO DU GRAND I Toulouse, 11 mai 2022, Toulouse. LA SEMAINE IMPRO DU GRAND I THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

2022-05-11 – 2022-05-14 THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne

Toulouse Haute-Garonne 13 EUR LE 11/05 : CARTE BLANCHE

À chaque Carte Blanche, un spectacle rendu public pour la toute première fois suivant les envies des comédien.ne.s en jeu ! Carte blanche est le spectacle de tous les possibles…

DU 12 au 14/05 : ROAD TRIP AVEC TIMOTHÉE ANSIEAU (EUX)

Une voiture, trois personnes – D’où viennent-elles et où vont-elles ?

C’est à vous d’en décider. – Découvrez l’histoire de ces trois personnages qui ont tout plaqué pour prendre la route. Une semaine par mois, Le Grand i réunit ses troupes au Fil à Plomb pour le meilleur et l’inattendu de l’improvisation !

Les improvisateurices du Grand i Théâtre ont des choses à dire, à montrer, à expérimenter, à expulser, à tenter.

Durée : 1h15 – Tout public LE 11/05 : CARTE BLANCHE

À chaque Carte Blanche, un spectacle rendu public pour la toute première fois suivant les envies des comédien.ne.s en jeu ! Carte blanche est le spectacle de tous les possibles…

DU 12 au 14/05 : ROAD TRIP AVEC TIMOTHÉE ANSIEAU (EUX)

Une voiture, trois personnes – D’où viennent-elles et où vont-elles ?

C’est à vous d’en décider. – Découvrez l’histoire de ces trois personnages qui ont tout plaqué pour prendre la route. THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Ville Toulouse lieuville THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LA SEMAINE IMPRO DU GRAND I Toulouse 2022-05-11 was last modified: by LA SEMAINE IMPRO DU GRAND I Toulouse Toulouse 11 mai 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne