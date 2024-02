LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO CONFÉRENCE LE JARDIN EN HIVER EN CÉVENNES » Villefort, lundi 19 février 2024.

L’équipe de la Bibliothèque Municipale de Villefort vous propose un programme complet du 19 au 23 février dans le cadre de la semaine hivernale de la Biblio ».

Lundi 19 février conférence de Marie-Lucy Dumas, historienne

« Avec quelques outils anci…

« Avec quelques outils anciens, la conférence fera revivre le passé des jardins potagers.

L’hiver, les habitants font des travaux de réparation, d’agrandissement et de nettoyage des arrivées d’eau. Ils taillent des tuteurs, affutent leurs outils et en fabriquent de nouveaux. Ils labourent la terre et espèrent la pluie et la neige pour humidifier la terre. Ils apportent des engrais qui dormiront au chaud. Ils récoltent des légumes qui résistent au froid.

On guette les signes du printemps et les proverbes vont bon train. » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 16:30:00

fin : 2024-02-19 18:30:00

19 Rue de l’église

Villefort 48800 Lozère Occitanie bibliovillefort@gmail.com

