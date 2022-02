La Semaine Féministe – au Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Payant sur réservation : theatre100noms.com du 8 au 13 mars 2002, Une Semaine Féministe est proposée par le Théâtre 100 Noms, en partenariat avec le Planning familial 44, pour continuer à combattre les inégalités entre les femmes et les hommes. Marrainée par GiédRé, cette nouvelle édition se veut féministe. Seul/seule en scène, chansons, impro, chaque soirée permet d’échanger sur le sujet et de faire bouger les lignes. Programme sur theatre100noms.com On peut y rencontrer le Planning Familial 44 et échanger avec ses bénévoles autour de ses activités, du féminisme et faire aussi des dons de protections périodiques. Le théâtre reverse 1 € par billet à l’association. Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes Théâtre 100 Noms adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

