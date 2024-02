La Semaine en Santé Color Run Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M’Hervé, lundi 1 avril 2024.

La Semaine en Santé Color Run Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de La Semaine en Santé le Service Info Jeunes et le service des sports de Vitré Communauté organise une COLOR RUN, le 1er avril prochain à la Base de loisirs de Saint-M’hervé !

Le but n’est pas la rapidité mais de profiter de 5km de parcours avec votre famille, vos amis et des centaines d’autres participants dans la bonne humeur et les couleurs.

– Une course de 5km

– Un jet de poudre de couleur à chaque kilomètre

– Non chronométrée

– Seul, entre amis ou en famille

Accueil des participants à partir de 13h30 (distribution d’un kit par coureur et d’un bracelet obligatoire)

Départ de la course 14h30 .

