Mirmande

2022-06-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-08 16:00:00 16:00:00

Mirmande 26270 Spectacle « La Kamicyclette » pour les enfants de 3 à 10 ans.

A l’occasion de la semaine du vélo, 7 communes accueillent du 7 au 11 juin des animations qui se termineront par la Fête du Vélo le 11 juin 2022. Mirmande

