La Semaine du Vélo : « Aventure en Solidaire » Projection Eurre Eurre Catégories d’évènement: 26400

Eurre

La Semaine du Vélo : « Aventure en Solidaire » Projection Eurre, 9 juin 2022, Eurre. La Semaine du Vélo : « Aventure en Solidaire » Projection Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée 96 ronde des Alisiers Eurre

2022-06-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-09 Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée 96 ronde des Alisiers

Eurre 26400 Marc Brunet de l’association « Aventure en solidaire » propose la projection de 3 films documentaires : Jérusalem-Corinthe (39′) 3000 km en Grand Bi (10′)

Pour les enfants d’Arménie (20 ou 58′). Venez y assister … en vélo en famille ! Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée 96 ronde des Alisiers Eurre

