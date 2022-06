La Semaine du Vélo : Apprentissage à la réparation de vélo Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: 26250

Livron-sur-Drôme

La Semaine du Vélo : Apprentissage à la réparation de vélo Livron-sur-Drôme, 8 juin 2022, Livron-sur-Drôme. La Semaine du Vélo : Apprentissage à la réparation de vélo Livron-sur-Drôme

2022-06-08 14:00:00 – 2022-06-08 19:00:00

Livron-sur-Drôme 26250 Stand apprentissage à la réparation de vélo à l’Espace de Vie sociale.

A l’occasion de la semaine du vélo, 7 communes accueillent du 7 au 11 juin des animations qui se termineront par la Fête du Vélo le 11 juin 2022. Livron-sur-Drôme

