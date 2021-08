Lanvollon Lanvollon Côtes-d'Armor, Lanvollon La Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Lanvollon Lanvollon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvollon

La Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Lanvollon, 25 octobre 2021, Lanvollon. La Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire 2021-10-25 08:00:00 – 2021-10-31 19:00:00

Lanvollon Côtes d’Armor Lanvollon La Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire présente sa 1ère édition du 25 au 31 octobre 2021. L’Offic ede Tourisme Falaises d’Armor participe et a mobilisé un panel varié de ses partenaires.

Durant une semaine et en Bretagne, des entreprises ouvrent exceptionnellement leurs portes pour vous faire découvrir leur savoir-faire. En Falaises d’Armor, les brasseurs, producteurs, créateurs, prestataires de séjours, vous ouvrent leurs coulisses. Tarif unique : 2 € (gratuit pour les moins de 18 ans). contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47 La Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire présente sa 1ère édition du 25 au 31 octobre 2021. L’Offic ede Tourisme Falaises d’Armor participe et a mobilisé un panel varié de ses partenaires.

Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Lanvollon
Lieu Lanvollon