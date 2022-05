La Semaine du sourire Lieux multiples Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

La Semaine du sourire Lieux multiples, 2 mai 2022, Albi. La Semaine du sourire

du lundi 2 mai au vendredi 6 mai à Lieux multiples

Du 2 au 6 mai, cette semaine a pour objectif de sensibiliser les enfants fréquentant les accueils loisirs, à l’hygiène bucco-dentaire. Durant la «Semaine du sourire», dans les 3 carrés 3/10 (Saint-Exupéry/ Louis Fieu, Herriot et Rochegude), des animations seront organisées autour de l’hygiène bucco-dentaire et un kit de brossage de dents sera distribué à chaque enfant participant au projet. Cette semaine d’animations et d’activités se clôturera avec la «journée du sourire» le vendredi 6 mai dans chaque Carré 3/10 . ### En plus Une nouvelle action santé, en direction des jeunes sur le thème de l’alimentation, aura lieu tous les mercredis du 11 mai au 15 juin(ateliers cuisines, visite de la cuisine centrale … ). Le 15 juin un grand quizz interactif «Qu’y a t -il vraiment dans nos assiettes» sera organisé par le service santé de la Ville d’Albi au Domaine de la Mouline pour les 8/15 ans. Le service jeunesse et le service santé de la Ville d’Albi organisent la «Semaine du sourire», durant les vacances de printemps. Lieux multiples Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Lieux multiples Adresse Albi Ville Albi lieuville Lieux multiples Albi Departement Tarn

Lieux multiples Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

La Semaine du sourire Lieux multiples 2022-05-02 was last modified: by La Semaine du sourire Lieux multiples Lieux multiples 2 mai 2022 Albi Lieux multiples Albi

Albi Tarn