La Semaine du son met à l’honneur « Le son des langues » GMEA, 24 janvier 2022, Albi.

du lundi 24 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022 à GMEA

Du 24 au 29 janvier, cette nouvelle édition met à l’honneur « Le son des langues ». Saviez-vous que, selon une étude internationale, deux tiers des 6.000 langues parlées dans le monde utilisent des sonorités similaires pour les mots du quotidien ? Mais comment la langue résonne-t-elle quand on l’écoute comme de la musique ou comme un phénomène sonore ? D’ailleurs, écouter une conversation dans une langue inconnue, permet de faire abstraction du son pour n’entendre que des inflexions mélodiques, des scansions rythmiques et des vitesses, le timbre des voix mais aussi des modulations. Autant de termes communs pour décrire la musique. Alors, durant six jours soyez curieux et n’hésitez à a tendre l’oreille pour découvrir ce son si particulier des langues au travers d’ateliers et de concerts rythmés par un rendez-vous quotidien sous forme d’émissions de radio diffusées sur plusieurs radios partenaires de la Semaine du son. **Plus d’infos, GMEA, 4 rue Sainte-Claire, 05 63 54 51 75. Programme complet sur** [**gmea.net**](http://www.gmea.net/activites/article/semaine-du-son)

Comme chaque année, la Semaine du son, organisée par le GMEA est l’occasion de proposer une série d’événements autour d’une thématique qui dépasse le champ artistique.

GMEA 4 rue Sainte Claire Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-24T10:00:00 2022-01-24T17:00:00;2022-01-25T10:00:00 2022-01-25T17:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T17:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T17:00:00;2022-01-28T10:00:00 2022-01-28T17:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T17:00:00