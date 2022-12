la semaine du son en Trégor Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

la semaine du son en Trégor Lannion, 19 janvier 2023, Lannion . la semaine du son en Trégor Lannion Côtes-d’Armor

2023-01-19 15:00:00 – 2023-01-29 17:00:00 Lannion

Côtes-d’Armor Le Logelloù, le Centre de découverte du son de Cavan et Trégor Sonore s’associent pour proposer de nombreux rendez-vous trégorois dans le cadre de la Semaine Nationale du son de l’UNESCO.

Un programme de concerts, ateliers, rencontres et journées d’échanges sera proposé, en lien avec des actions culturelles de territoire. information@logellou.com +33 2 96 43 93 57 http://www.logellou.com/ Lannion

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Lannion Côtes-d'Armor Ville Lannion lieuville Lannion Departement Côtes-d'Armor

Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

la semaine du son en Trégor Lannion 2023-01-19 was last modified: by la semaine du son en Trégor Lannion Lannion 19 janvier 2023 Côtes-d’Armor Lannion Lannion, Côtes d'Armor

Lannion Côtes-d'Armor